فيضانات السودان تخلف أكثر من 70 قتيلا

أودت الفيضانات التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة المستمرة في السودان منذ نحو شهر، بحياة 72 شخصا، وفق حصيلة جديدة للدفاع المدني أعلن عنها يوم الجمعة.

ودمرت الفيضانات 17063 مسكنا و129 مبنى عاما بشكل كامل، بالإضافة إلى تضرر 25556 مسكنا بشكل كبير.

وتهطل عادة أمطار غزيرة في السودان بين يونيو وأكتوبر، ويسجل البلد فيضانات كبيرة كل عام.

وتسببت أمطار 2019 في أضرار لـ400 ألف شخص، وفق متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وجاء في أحدث تقرير صادر عن المكتب في السودان في 19 أغسطس، أن 263645 شخصا تضرروا من الفيضانات هذا العام.

جدير بالذكر أن الولايتان الأكثر تضررا هما غرب كردفان (جنوب) وكسلا شرقي البلاد.

المصدر: أ ف ب