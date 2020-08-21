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وزيرة الصحة المصرية: نشارك مع 6 جهات دولية للحصول على لقاحات لفيروس كورونا

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وزيرة الصحة المصرية: نشارك مع 6 جهات دولية للحصول على لقاحات لفيروس كورونا
Twitter@mohpegypt
كلمة وزيرة الصحة المصرية بالجلسة الافتتاحية للويبينار العلمي حول مكافحة كورونا
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أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، اليوم الجمعة، أن مصر تشارك مع 6 جهات دولية للحصول على لقاحات لفيروس كورونا المستجد، وصلت للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

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كما أكدت وزيرة الصحة جاهزية مصر لإنتاج هذه اللقاحات فور إقرارها علميا.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الوزيرة في افتتاح فعاليات الويبينار العلمي، الذي أجرته اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض الصدرية والدرن.

ودعت زايد المواطنين لعدم التراخي في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على مكتسبات مصر في انخفاض معدل الإصابات والوفيات بالفيروس، مشيدة ببروتوكولات العلاج التي وضعتها اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا والتي ساهمت في سرعة تعافي المصابين بالمستشفيات من الفيروس.

وجرى الويبينار برئاسة الوزيرة هالة زايد ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، وبحضور عدد من كبار أساتذة الصدر في الشرق الأوسط، وبمتابعة أكثر من 10 آلاف من الأطباء من مختلف دول العالم.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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