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بيان مشترك للاتحاد الأوربي وعدد من الدول حول اغتيال النشطاء في العراق

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بيان مشترك للاتحاد الأوربي وعدد من الدول حول اغتيال النشطاء في العراق
Reuters ALAA AL-MARJANI
تشييع الناشطة رهام يعقوب في العراق
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أصدر سفراء الاتحاد الأوربي وعدد من الدول المعتمدة في العراق، اليوم الجمعة، بياناً حول عمليات الاغتيال التي طالت مؤخرا نشطاء شباب في العراق.

وقالت السفارات في البيان، إن "ممارسة النشاط المدني يعتبر حجر الأساس للحكومة الشرعية الخاضعة للمساءلة، ويجب حمايتها".

وأضافت: "على قادة العراق إدانة هذه الأعمال واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إنزال العقوبة بالمسؤولين عنها بأقصى قدر يسمح به القانون".

ورحبت السفارات بـ"تعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، "بإنهاء حالات الإفلات من العقاب لمرتكبي مثل هذه الجرائم".

ووقعت على البيان كل من، بريطانيا، وكندا وبلغاريا وفرنسا واستراليا وكرواتيا والمانيا والمجر والتشيك وإيطاليا وهولندا وبولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد والاتحاد الأوربي.

 

 

المصدر: RT

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