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الحكومة السورية تسير صهاريج مياه لتخفيف العطش في الحسكة

أخبار العالم العربي

الحكومة السورية تسير صهاريج مياه لتخفيف العطش في الحسكة
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سيرت الجهات الحكومية السورية اليوم عدة صهاريج لتأمين مياه الشرب لأهالي الحسكة التي تعيش بعض أحيائها حالة من العطش منذ عشرين يوما.

وقالت وكالة سانا إن الجهات الحكوية سيرت عدة صهاريج للتخفيف من معاناة أهالي الحسكة "جراء استمرار قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين بجريمة قطع المياه عن أكثر من مليون مدني في الحسكة لليوم التاسع على التوالي"

وكانت الفصائل التي تدعمها تركيا قامت بوقف ضخ المياه من محطة علوك القريبة من مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرتها، منذ 13 من الشهر الجاري، بينما كانت عدة مناطق في المدينة تعاني قبل ذلك بأيام من أزمة مياه نتيجة ضعف الضخ.

وذكر مصدر في الإدارة الذاتية أمس لـ RT إن 25 بئر ماء وضعت في الخدمة، من أصل 50 ستدخل تباعا من محطة الحمة، ووعد بأن أزمة المياه ستجد انفراجا بعد نحو 72 ساعة.

الحكومة السورية تسير صهاريج مياه لتخفيف العطش في الحسكة

المصدر: سانا

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