المغرب.. إحباط عملية تهريب 13 طنا من المخدرات

تمكنت الشرطة القضائية في الدار البيضاء بالمغرب، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من مخدر "الشيرا" على متن شاحنة لنقل البضائع وسيارة خاصة.

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، إلى أن "عناصر الشرطة تمكنت على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة من حجز 13 طنا من مخدر الشيرا وتوقيف شخص (39 عاما)، وعليه مذكرة بحث لتورطه في الإتجار بالمخدرات".

وتابع البيان: "تم توقيف الناقلتين بشكل متزامن بمنطقة قروية تقع على الطريق الوطنية الرابطة بين منطقتي مديونة وتيط مليل بضواحي مدينة الدار البيضاء".

وأكدت الشرطة وضع المتهم في الحجز لحين عرضه على النيابة العامة المختصة، فيما لا تزال عمليات البحث والتحري متواصلة لتوقيف باقي المتورطين الرئيسيين، وكذا المشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

المصدر: "هسبريس"