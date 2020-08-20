الأردن.. 16 إصابة جديدة بكورونا منها 14 محلية

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، اليوم الخميس، عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 14 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 1498 إصابة.

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وبين جابر أن الإصابات توزعت على حالتين لسائقين على حدود العمري وحالة محلية في مدينة إربد و10 حالات في العاصمة عمان، وحالة في مدينة عجلون وحالتين في محافظة الزرقاء.

وأشار إلى إن الإصابات المحلية وصلت منذ 7 أغسطس الجاري، إلى 209 حالات، فيما تم تسجيل حالتي شفاء.

كما سجلت المملكة حالتي شفاء، ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 1278، فيما استقرت الوفيات عند 11 حالة.

وأضاف أن فرق الاستقصاء الوبائي أجرت اليوم 7758 فحصا، ليصل عدد الفحوص الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 720972.

وأكد جابر أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها في كل دول العالم إلا عند اكتشاف لقاح أو علاج لفيروس كورونا.

المصدر: وكالات