سوريا .. جرحى بانفجار سيارة مفخخة في بلدة بريف الرقة الشمالي

أصيب عدد من المدنيين بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة داخل بلدة سلوك الخاضعة لسيطرة فصائل مسلحة موالية لتركيا في ريف الرقة الشمالي بسوريا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أربعة أشخاص جرحوا، بينهم امرأة، بينما نقلت وكالة سانا الرسمية عن مصادر محلية أن اثنين من المدنيين جُرحا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

وكانت المدينة شهدت نهاية العام الماضي انفجار سيارة مفخخة أدت إلى مقتل وجرح العشرات.

وقبل أيام وقع انفجار على بعد نحو 20 كيلومترا من البلدة، حين انفجرت سيارة مفخخة في منطقة تل أبيض الخاضعة أيضا للفصائل التي تدعمها تركيا، في ريف الرقة الشمالي، واستهدف الانفجار حاجز سلوك ـ مبروكة، وأسفر عن مقتل 4 من أفراد الحاجز، إضافة إلى عدد من الجرحى.

المصدر: RT