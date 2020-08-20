 
مباشر

سوريا .. جرحى بانفجار سيارة مفخخة في بلدة بريف الرقة الشمالي

أخبار العالم العربي

سوريا .. جرحى بانفجار سيارة مفخخة في بلدة بريف الرقة الشمالي
شبكة الخابور الإعلامية
تفجير في ريف الرقة الشمالي- 20/08/2020
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/okd9

أصيب عدد من المدنيين بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة داخل بلدة سلوك الخاضعة لسيطرة فصائل مسلحة موالية لتركيا في ريف الرقة الشمالي بسوريا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أربعة أشخاص جرحوا، بينهم امرأة، بينما نقلت وكالة سانا الرسمية عن مصادر محلية أن اثنين من المدنيين جُرحا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

وكانت المدينة شهدت نهاية العام الماضي انفجار سيارة مفخخة أدت إلى مقتل وجرح العشرات.

وقبل أيام وقع انفجار على بعد نحو 20 كيلومترا من البلدة، حين انفجرت سيارة مفخخة في منطقة تل أبيض الخاضعة أيضا للفصائل التي تدعمها تركيا، في ريف الرقة الشمالي، واستهدف الانفجار حاجز سلوك ـ مبروكة، وأسفر عن مقتل 4 من أفراد الحاجز، إضافة إلى عدد من الجرحى.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا