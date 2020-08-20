سوريا .. جرحى بانفجار سيارة مفخخة في بلدة بريف الرقة الشمالي
أصيب عدد من المدنيين بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة داخل بلدة سلوك الخاضعة لسيطرة فصائل مسلحة موالية لتركيا في ريف الرقة الشمالي بسوريا.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن أربعة أشخاص جرحوا، بينهم امرأة، بينما نقلت وكالة سانا الرسمية عن مصادر محلية أن اثنين من المدنيين جُرحا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.
وكانت المدينة شهدت نهاية العام الماضي انفجار سيارة مفخخة أدت إلى مقتل وجرح العشرات.
وقبل أيام وقع انفجار على بعد نحو 20 كيلومترا من البلدة، حين انفجرت سيارة مفخخة في منطقة تل أبيض الخاضعة أيضا للفصائل التي تدعمها تركيا، في ريف الرقة الشمالي، واستهدف الانفجار حاجز سلوك ـ مبروكة، وأسفر عن مقتل 4 من أفراد الحاجز، إضافة إلى عدد من الجرحى.
المصدر: RT