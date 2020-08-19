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الرئاسة اللبنانية تنفي أنباء دعوة عون لتشكيل حكومة أقطاب للإبقاء على باسيل

أخبار العالم العربي

الرئاسة اللبنانية تنفي أنباء دعوة عون لتشكيل حكومة أقطاب للإبقاء على باسيل
Reuters
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نفت الرئاسة اللبنانية مطالبة الرئيس ميشال عون خلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري بحكومة أقطاب، للإبقاء على النائب جبران باسيل، واصفا هذه الأنباء بالكاذبة.

وجاء في بيان مكتب الرئاسة على "تويتر": "ما ذكرته الـMTV عن لقاء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول تشكيل الحكومة، لجهة مطالبة الرئيس عون بحكومة أقطاب بهدف عدم استبعاد النائب باسيل هو خبر كاذب، ولا أساس له من الصحة"، منوها بأن والبحث مع الرئيس بري لم يتطرق إلى هذه المسألة مطلقا.

وأشار مكتب الإعلام إلى أن التشاور سيستمر بين الرئيسين عون وبري في ما خص تشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر: وكالات

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