نائب عن حزب الله: لا يعنينا لا قرار المحكمة بشأن اغتيال الحريري ولا ما صدر عنها

قال النائب اللبناني عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله، إنه لا يعنينا لا قرار المحكمة الدولية بشأن اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، ولا أي تفاعلات ناجمة عنه.

وأضاف فضل الله في حديث متلفز: "لم يتغير موقفنا من ​المحكمة الدولية​، لا قبل إصدار الحكم ولا بعده، ولا يعنينا ما صدر عنها إطلاقا... بمعزل عن كل التفسيرات لقرار المحكمة، نحن في حزب الله قرارنا ألا نتدخل في تقييم ما صدر عنها، وكل جهة تقيم قرارها من زاويتها، أما نحن فلا نرى ضرورة لنجري أي تقييم لأنها لا تعنينا".

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وأشار، إلى أنه "بوعي الناس استطعنا تجاوز الفتنة وجر البلد إلى ما لا يحمد عقباه، فقد شاهدنا على شاشات التلفزة من حاول الإستثمار على دماء رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، بالسباب والشتائم لجرنا للفتنة، لكن نحن في حزب الله حريصون جدا على هذا البلد وعلى السلم الأهلي فيه".

ولفت فضل الله في رسالة إلى الجمهور اللبناني، إلى أنه "لا خيار أمامنا إلا التعاون والتحاور والتلاقي، فاللبنانيون محكومون بالتعاون والشراكة، ونحن في حزب الله نمد يدنا إلى كل من يمد يده للتلاقي".

وأضاف: "هناك من يعيش على الأوهام بأنه قادر على إضعاف حزب الله ولا يدرك حجم جمهور المقاومة، وكل من يحاول استهداف المقاومة يصطدم دائما بصلابة جمهورها".

المصدر: النشرة