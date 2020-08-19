مصرع 45 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

أعلنت الأمم المتحدة أن 45 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم قبالة السواحل الليبية الأربعاء بحادث غرق مأساوي جديد.

وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية في بيان مشترك صدر الأربعاء، بأن 37 مهاجرا تم إنقاذهم من قبل صيادين قالوا إن 45 شخصا آخرين على الأقل قتلوا حين انفجر محرك قارب كانوا على متنه قبالة سواحل مدينة زوارة الليبية.

ولقي الآلاف حتفهم خلال السنوات العشر الماضية خلال رحلة الموت من شواطئ ليبيا إلى أوروبا.

وأصبحت ليبيا طريقا رئيسيا للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في السنوات الماضية.

المصدر: وكالات