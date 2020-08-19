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وزير الخارجية السعودي: المملكة ملتزمة بالسلام على أساس خطة السلام العربية

وزير الخارجية السعودي: المملكة ملتزمة بالسلام على أساس خطة السلام العربية

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية السعودي: المملكة ملتزمة بالسلام على أساس خطة السلام العربية
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قال وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان إن إجراءات إسرائيل الأحادية تعرقل فرص السلام، مشددا على التزام المملكة بالسلام على أساس خطة السلام العربية.

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ويأتي كلام وزير الخارجية السعودي، كأول تعليق بعد إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل الأسبوع الماضي.

وخطة السلام العربية أو مبادرة السلام العربية هي مبادرة أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز في القمة العربية التي عقدت في بيروت عام 2002، للسلام في الشرق الأوسط، وتهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا عند حدود 1967 وعودة اللاجئين وانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع إسرائيل.

وكانت الإمارات وإسرائيل أعلنتا الخميس الماضي عن التوصل إلى اتفاق سلام بينهما برعاية أمريكية.

من جهة أخرى، قال بن فرحان إنه بحث مع نظيره الألماني هايكو ضرورة تمديد حظر السلاح على إيران.

يتبع..

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