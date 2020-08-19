وزير الخارجية السعودي: المملكة ملتزمة بالسلام على أساس خطة السلام العربية

قال وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان إن إجراءات إسرائيل الأحادية تعرقل فرص السلام، مشددا على التزام المملكة بالسلام على أساس خطة السلام العربية.

إقرأ المزيد

ويأتي كلام وزير الخارجية السعودي، كأول تعليق بعد إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل الأسبوع الماضي.

وزير الخارجية: #المملكة ملتزمة بالسلام على أساس خطة السلام العربية#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) August 19, 2020

وخطة السلام العربية أو مبادرة السلام العربية هي مبادرة أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز في القمة العربية التي عقدت في بيروت عام 2002، للسلام في الشرق الأوسط، وتهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا عند حدود 1967 وعودة اللاجئين وانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع إسرائيل.

وكانت الإمارات وإسرائيل أعلنتا الخميس الماضي عن التوصل إلى اتفاق سلام بينهما برعاية أمريكية.

من جهة أخرى، قال بن فرحان إنه بحث مع نظيره الألماني هايكو ضرورة تمديد حظر السلاح على إيران.

يتبع..