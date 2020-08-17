وصول وزير الخارجية العراقي إلى واشنطن على رأس وفد مفاوض

وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الاثنين إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، على رأس وفد مفاوض لعقد جولة من الحوار الاستراتيجي.

ومن المقرر أن تجرى جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن يوم غد الثلاثاء في العاصمة الأمريكية.

وسيرأس الوفد العراقي في هذه الجولة التفاوضية وزير الخارجية فؤاد حسين، فيما سيترأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية مايك بومبيو.

وتأتي جولة المفاوضات هذه تمهيدا للحوار الذي سيقوده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن الجانب العراقي مع الجانب الأمريكي الذي سيقوده الرئيس دونالد ترامب.

المصدر: RT