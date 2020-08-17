الدفاع المدني بجازان: سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على إحدى القرى الحدودية (صور)

قال الدفاع المدني بجازان، أقصى الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية، إن مقذوفا أطلقه الحوثيون سقط على إحدى القرى الحدودية دون إصابات أو وفيات.

وصرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن المديرية تلقت بلاغا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته جماعة أنصار الله من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

وأضاف أن سقوط مقذوف نتج عنه تضرر منزلين ومركبة بالشظايا المتطايرة، دون أن يترتب على ذلك أي إصابات أو وفيات.

وأوضح أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

#الدفاع_المدني بـ #جازان : سقوط مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية على إحدى القرى الحدودية دون إصابات أو وفيات.. @MOISaudiArabia@SaudiDCDpic.twitter.com/Ru1vaM05Qt — إمارة منطقة جازان (@jazangov) August 17, 2020

#عاجل ||#الدفاع_المدني في #جازان: سقوط مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على إحدى القرى الحدودية دون إصابات أو وفيات ولله الحمد.@MOISaudiArabia@SaudiDCDpic.twitter.com/Oq93ohwfrM — جـوال مـنطـقة جــازان (@Jawal_Jazan) August 17, 2020

المصدر: RT