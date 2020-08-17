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الدفاع المدني بجازان: سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على إحدى القرى الحدودية (صور)

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الدفاع المدني بجازان: سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على إحدى القرى الحدودية (صور)
Reuters
الدفاع المدني بجازان: سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على إحدى القرى الحدودية
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قال الدفاع المدني بجازان، أقصى الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية، إن مقذوفا أطلقه الحوثيون سقط على إحدى القرى الحدودية دون إصابات أو وفيات.

وصرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن المديرية تلقت بلاغا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته جماعة أنصار الله من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

وأضاف أن سقوط مقذوف نتج عنه تضرر منزلين ومركبة بالشظايا المتطايرة، دون أن يترتب على ذلك أي إصابات أو وفيات.

وأوضح أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

المصدر: RT

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