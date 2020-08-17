اليمن.. مقتل جنديين من الانتقالي الجنوبي بقصف للقوات الحكومية في أبين

أكد الناطق باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بمحور أبين في اليمن محمد النقيب، مقتل جندين تابعين لقواته إثر قصف لقوات تابعة للحكومة اليمنية على مقراتهم في أبين.

وقال في بيان صحفي اليوم الاثنين: "المليشيات الإخونجية الإرهابية التي يستحيل عليها العيش خارج مستنقع الإرهاب والحروب والتجارة بالأوطان، ما فتئت تواصل نهجها الدموي الإرهابي واستهداف قيم السلام وسعيها الدؤوب إلى نسف الحوار وجهود التحالف العربي قبل أن ترى النور".

وأضاف: "إنه وفي الوقت الذي تواصل فيه اللجنة العسكرية السعودية جهودها الطيبة في تنفيذ اتفاق الرياض، تصر هذه المليشيات المدعومة من قطر وتركيا على توجيه رسائلها إلى الداخل والخارج لتؤكد رفضها المطلق للسلام واتفاق الرياض ولكل نتائج الحوار وجهود الأشقاء والاصدقاء داخل التحالف العربي وخارجه".

وتابع: "اليوم وفي الساعة الرابعة عصرا، قصفت مليشيا الإرهاب الاخوانجية بقذائف الدبابات مواقع قواتنا بالقطاع الأوسط، وأسفر القصف عن مقتل اثنين من أبطال قواتنا المسلحة الجنوبية".

المصدر: RT