السعودية: 28 وفاة و1372 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين عن تسجيل 1372 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد19"، فيما تم تسجيل 28 حالة وفاة جديدة و1432 حالة تعاف إضافية.

ووفقا لإحصاء وزارة الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 299914 حالة.

وبلغ إجمالي حالات التعافي 268385 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3436 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 28089 حالة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، من ضمنها 1758 حالة حرجة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1372) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (28) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1432) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (268,385) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/6imuwqnIkE — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 17, 2020

المصدر: وكالات