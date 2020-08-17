مطار دبي يكشف عن الفيروس التاجي بواسطة كلاب مدربة

ذكرت صحيفة "السفر والترفيه" أن سلطات دبي بدأت الاستعانة بالكلاب وخبرائها لاكتشاف المسافرين المصابين بالفيروس التاجي في المطار.

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وقالت الصحيفة إن الكلاب تكتشف الحالات المصابة بدقة نسبتها 92٪، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تدريب الكلاب يتطلب معامل ومعدات خاصة، علاوة على عرق المرضى.

وكان مطار دبي أول من بادر باستخدم هذه الطريقة لمكافحة عدوى الفيروس التاجي المستجد.

وستعمل هذه الكلاب المدربة على تحديد المصابين بعدوى الفيروس التاجي عن بعد، من دون أي اتصال بالمسافرين.

ومن المعلوم أن دبي فتحت أبوابها أمام السياح في يوليو، ويترتب على المسافرين إليها الحصول على شهادة طبية بالخلو من "كوفيد – 19"، يشترط أن يتم الحصول عليها قبل 96 ساعة من السفر.

وفي شأن ذي صلة، أعلن في 16 أغسطس أن السلطات الأمريكية وافقت على استخدام اختبار جديد للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بفحص عينة من اللعاب، ما يعني أخذ مسحة من الأنف.

ويجري تطوير هذا الاختبار من قبل علماء من جامعة ييل، وقد أطلق عليه اسم "سالفا ديريكت".

المصدر: iz.ru