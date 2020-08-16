مقتل قائد لواء تابع لقوات الرئيس هادي خلال معارك مع الحوثيين

أفاد مراسل RT في اليمن بأن قائد لواء تابع لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، قتل خلال المعارك المستمرة مع الحوثيين في منطقة الجدافر بين محافظتي الجوف ومأرب.

وذكرت وسائل إعلام يمنية أن العميد محمد علي الركن، قائد اللواء 122 التابع لقوات الحكومة اليمنية، قتل اليوم في منطقة الجدافر شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

وتخوض قوات الجيش اليمني بمحافظات الجوف ومأرب والبيضاء منذ أيام معارك ضارية أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف الطرفين.

ونعى رئيس الوزراء معين عبد الملك قائد اللواء 122 مشاة العميد محمد علي الركن.

وقال عبد الملك إن القائد الراحل يعد أحد القادة الأبطال الذين كان لهم السبق بالوقوف في وجه الحوثيين.

وأكد "أن دماء الأبطال لن تذهب هدرا وسيتحقق حلم اليمنيين عاجلا غير آجل في استعادة دولتهم والقضاء على المشروع الإمامي الكهنوتي الذي أطل برأسه من جديد عبر الحوثيين".

رئيس الوزراء: دماء هؤلاء الأبطال الميامين لن تذهب هدرا وسيتحقق حلم اليمنيين عاجلا غير آجل في استعادة دولتهم والقضاء على المشروع الإمامي الكهنوتي الذي أطل برأسه من جديد عبر مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً. — رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) August 16, 2020

مقتل قائد اللواء 122 مشاة المرتزق العميد محمد علي الركن، على يد الجيش واللجان الشعبية في مأرب pic.twitter.com/Ke5c3jc3vG — ___لمياء___ (@____Lamia____) August 16, 2020

المصدر: RT