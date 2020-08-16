 
مباشر

مصر.. ارتفاع حالات المتعافين من كورونا إلى 59743

أخبار العالم العربي

مصر.. ارتفاع حالات المتعافين من كورونا إلى 59743
Reuters
الطواقم الطبية في مصر - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ojgd

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الأحد، ارتفاع حالات الشفاء بين مصابي فيروس كورونا إلى 59743 وخروجهم من المستشفيات.

وسجلت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، 139 إصابة جديدة بكورونا، بالإضافة إلى 19 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الإصابات الكلي بالفيروس ارتفع إلى 96475 حالة من ضمنهم 59743 حالة تم شفاؤها، و 5160 حالة وفاة.

وتشير الأرقام المعلنة اليوم الأحد، إلى ارتفاع طفيف عما سجل أمس السبت، إذ أعلن عن 116 إصابة و17 حالة وفاة، والجمعة، و112 إصابة، و17 حالة وفاة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا