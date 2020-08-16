العراق.. القبض على أخطر إرهابيي مجزرة "سبايكر"

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول اليوم الأحد، القبض على "أخطر الإرهابيين" المشتركين بمجزرة "سبايكر" في محافظة صلاح الدين عام 2014.

وقال في بيان صحفي، إن "جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من خلال المتابعة الميدانية وجهود استمرت لأشهر من إلقاء القبض على المجرم ( ن - ط) الذي يعد من أخطر الإرهابيين الذين اشتركوا في مجزرة معسكر سبايكر".

وأضاف: "بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب يواصلون عملياتهم النوعية لملاحقة العناصر المنهزمة في مختلف المناطق".

وأشار إلى أن "جهاز مكافحة الإرهاب تمكن أيضا من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظتي نينوى وصلاح الدين، واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية أصوليا".

وراح ضحية مجزرة "سبايكر" في محافظة صلاح الدين العراقية، نحو ألفي طالب في كلية القوة الجوية في مدينة تكريت بعدما أسرهم وأعدمهم تنظيم "داعش" الإرهابي في يونيو 2014.

المصدر: RT