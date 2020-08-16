خبر مفبرك منسوب لـRT عن الأسرة الملكية المغربية

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بوست منسوب لموقع RT على الفيسبوك، يحمل عنوان "فضيحة مدوية ..عزل شقيق محمد السادس بعد أن حاول اغتيال ولي العهد".

نود أن نلفت عناية متابعينا الكرام إلى أن هذا البوست مفبرك ولا يمت للموقع بأي صلة، بدليل أن الرابط المرافق له لا يقود إلى موقعنا، كما أن نوعية الخط المستخدمة تختلف عن نوعية الخط المستخدمة في الفيسبوك.

لذا ندعو متابعينا إلى التحقق من هكذا أخبار عبر الدخول إلى موقعنا على الفيسبوك وصفحتنا الرئيسية على الإنترنيت https://arabic.rt.com/.

المصدر: RT