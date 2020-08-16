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التحالف العربي يعلن إسقاط صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن إسقاط صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه السعودية
Reuters Hamad I Mohammed
تركي المالكي
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن قواته اعترضت ودمرت مساء اليوم الأحد صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية باتجاه المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، تأكيده أن الصاروخ أطلق باتجاه "الأعيان المدنية والمدنيين في المنطقة الجنوبية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان التحالف عن تدميره عددا من طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون من العاصمة اليمنية صنعاء تجاه حدود البلاد.

المصدر: واس

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