مئات الفلسطينيين يودعون الشيخ رائد صلاح قبيل نقله للسجون الإسرائيلية (صور)

احتشد مئات الفلسطينيين صباح اليوم الأحد، أمام سجن الجلمة بالقرب من مدينة حيفا، للوقوف إلى جانب الشيخ رائد صلاح قبيل دخوله السجون الإسرائيلية لقضاء محكوميته.

وقرر القضاء الإسرائيلي أن يبدأ الشيخ صلاح قضاء محكوميته بالسجن الفعلي ابتداء من اليوم الأحد 16 أغسطس.

مئات الفلسطينيين يشاركون في وداع الشيخ رائد صلاح على بوابة سجن الجلمة الإسرائيلي، قبيل دخوله لقضاء حكم بالسجن لمدة 17 شهراً pic.twitter.com/8L0TVCd3jM — TRT عربي (@TRTArabi) August 16, 2020

وحكم القضاء الإسرائيلي في فبراير الماضي بسجن الشيخ صلاح 28 شهرا في "ملف الرهائن" مع تخفيض 11 شهرا قضاها الشيخ بالاعتقال الفعلي في وقت سابق.

وكان من المزمع أن يبدأ الشيخ صلاح قضاء محكوميته، في شهر مارس الماضي، إلا أن تفشي وباء كورونا حال دون دخوله إلى السجن بعدما قدمت هيئة الدفاع استئنافا على قرار محكمة الصلح.

المصدر: وكالات