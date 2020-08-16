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مئات الفلسطينيين يودعون الشيخ رائد صلاح قبيل نقله للسجون الإسرائيلية (صور)

أخبار العالم العربي

مئات الفلسطينيين يودعون الشيخ رائد صلاح قبيل نقله للسجون الإسرائيلية (صور)
Reuters
الشيخ رائد صلاح
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احتشد مئات الفلسطينيين صباح اليوم الأحد، أمام سجن الجلمة بالقرب من مدينة حيفا، للوقوف إلى جانب الشيخ رائد صلاح قبيل دخوله السجون الإسرائيلية لقضاء محكوميته.

وقرر القضاء الإسرائيلي أن يبدأ الشيخ صلاح قضاء محكوميته بالسجن الفعلي ابتداء من اليوم الأحد 16 أغسطس.

وحكم القضاء الإسرائيلي في فبراير الماضي بسجن الشيخ صلاح 28 شهرا في "ملف الرهائن" مع تخفيض 11 شهرا قضاها الشيخ بالاعتقال الفعلي في وقت سابق.

وكان من المزمع أن يبدأ الشيخ صلاح قضاء محكوميته، في شهر مارس الماضي، إلا أن تفشي وباء كورونا حال دون دخوله إلى السجن بعدما قدمت هيئة الدفاع استئنافا على قرار محكمة الصلح.

المصدر: وكالات

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