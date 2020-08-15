تونس.. حريق بالمنطقة العسكرية المغلقة وسط البلاد

قالت إذاعة "موزاييك" التونسية إن حريقا اندلع ظهر يوم السبت، في المنطقة العسكرية المغلقة على مستوى عين جفال المتاخمة لجبل مغيلة التابعة لمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد وسط البلاد.

وأضافت الإذاعة نقلا عن مصدر من الحماية المدنية أن الحريق وقع بالقرب من محطة الارسال الإذاعي.

ولفت المصدر إلى أن الجهات العسكرية هي الوحيدة المخولة والمسؤولة عن إخماد الحريق لأنها منطقة عسكرية.

وفي بداية شهر أغسطس شهد جزء من جبل مغيلة نشوب حريق أتى على مساحات محدودة من النباتات الغابية والأشجار.

المصدر: إذاعة "موزاييك" التونسية