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بعد أشهر من رحلة علاج مطولة لألمانيا.. رئيس وزراء البحرين يغادر البلاد بزيارة خاصة

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بعد أشهر من رحلة علاج مطولة لألمانيا.. رئيس وزراء البحرين يغادر البلاد بزيارة خاصة
Reuters Athit Perawongmetha
رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
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أكدت السلطات البحرينية اليوم السبت أن رئيس مجلس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، غادر البلاد بزيارة خارجية خاصة دون الكشف عن وجهتها.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن ديوان رئيس الوزراء قوله في بيان له: "غادر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه أرض الوطن إلى الخارج في زيارة خاصة رافقت سموه السلامة في الحل والترحال".

ولم يقدم الديوان مزيدا من التفاصيل بشأن وجهة الزيارة ودواعيها.

وعاد رئيس الوزراء البحريني في مارس إلى بلاده من رحلة علاج مطولة إلى ألمانيا انطلقت في نوفمبر العام الماضي.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية + وكالات

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