العراق.. موظف يسرق مسحات كورونا ويبيعها في مختبره الخاص

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، القبض على موظف سرق مسحات كورونا من المستشفى وباعها في مختبره الخاص.

وذكر بيان للجهاز "بعد ورود معلومات استخبارية وتكثيف المراقبة والتحري، تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل بالاشتراك مع دائرة صحة المحافظة، ومديرية الجريمة المنظمة بعد استحصال الموافقات القانونية من ضبط مختبر أهلي للتحليلات المرضية يتاجر بالمسحات الخاصة بوباء كورونا".

وأضاف "بعد إلقاء القبض على صاحب المختبر تبين بأنه يعمل موظفا في المختبر التخصصي لأحد المستشفيات الحكومية".

وتابع البيان "عند تدوين إفادته اعترف بسرقتها، وإخراجها، والمتاجرة بها لحسابه الخاص، وقد جرى تسليمه مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل".

المصدر: RT