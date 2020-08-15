رئيس الوزراء المصري يصل الخرطوم في زيارة رسمية

وصل رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على رأس وفد رفيع إلى السودان، اليوم السبت، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الخرطوم عبد الله حمدوك رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.

ويشتمل برنامج الزيارة على لقاءات بكل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ولقاء النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو.

رئيس الوزراء المصري يصل إلى الخرطوم وحمدوك في استقباله#سونا#السودانpic.twitter.com/b4QuTogtF9 — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) August 15, 2020

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن وفد رئيس الوزراء المصري يضم وزراء التجارة والصناعة والري والصحة والكهرباء وممثلين لوزارت النقل وعددا من وكلاء الوزارات.

RT

RT

RT

المصدر: RT + سونا