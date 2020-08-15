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رئيس الوزراء المصري يصل الخرطوم في زيارة رسمية

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء المصري يصل الخرطوم في زيارة رسمية
Reuters Amr Abdallah Dalsh
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
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وصل رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على رأس وفد رفيع إلى السودان، اليوم السبت، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الخرطوم عبد الله حمدوك رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.

ويشتمل برنامج الزيارة على لقاءات بكل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ولقاء النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن وفد رئيس الوزراء المصري يضم وزراء التجارة والصناعة والري والصحة والكهرباء وممثلين لوزارت النقل وعددا من وكلاء الوزارات.

رئيس الوزراء المصري يصل الخرطوم في زيارة رسمية
RT

رئيس الوزراء المصري يصل الخرطوم في زيارة رسمية
RT
رئيس الوزراء المصري يصل الخرطوم في زيارة رسمية
RT

المصدر: RT + سونا

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