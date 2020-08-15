بالأهازيج.. سعوديون يستقبلون صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون

استقبل سعوديون يقطنون في خميس مشيط بمنطقة عسير، صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون من اليمن مساء الخميس، بالأهازيج والأغاني الوطنية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مواطنين سعوديين يرددون أهازيج تراثية قديمة، بينما يقوم أحدهم بتصوير ما يجري أثناء سقوط الصاروخين على المنطقة.

وبينما ترتفع أصوات الأهازيج في الفيديو، ينطلق صاروخ من الأرض نحو السماء، قبل أن يدوي صوت انفجار، فيما يبدو أنه لحظة اعتراض أحد الصاروخين الحوثيين من قبل قوات الدفاع الجوي السعودية التي أحبطت الهجوم برمته.

واعتبر الإعلامي والباحث السعودي المختص بالشأن العسكري، سليمان الدوسري، في تعليق على الفيديو: أن "هذا المقطع يظهر شجاعة الشعـب السعودي أثناء اعتراض الصاروخ الحوثي المتهالك وثقته بالله ثم بالدفاع الجوي السعودي لله دره من شعب".

لحظة اعتراض الصاروخين الباليستيين فوق

سماء #خميس_مشيط بالاضافة الى تدميـر

طائرة مفخخه للحوثي من قبل الدفاع الجوي



هذا المقطـع يظهر فيه شجاعة الشعـب

السعودي العظيم اثناء اعتراض الصاروخ

الحوثي المتهالك وثقته بالله ثم بالدفاع

الجوي السعودي لله دره من شعب 🇸🇦 pic.twitter.com/3wChTkZdeX — SulaimanAldoosari (@SAUDI_POWER0) August 13, 2020

وتم تداول هذا الفيديو كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وحاز على تعليقات عبر فيها الناشطون عن إعجابهم بتعامل الرجال في الفيديو مع الحدث، وعدم إظهارهم أي خوف أو قلق من الموقف.

شعب جبار وعظيم حتى أثناء إعتراض الصواريخ أقصد طراطيع الحوثي مستانسين ويلعبون وفالينها 😂🇸🇦♥️



لايفوتكم الزغرووووططططة 😂😂



#خميس_مشيطpic.twitter.com/NDJ7FJfoYc — ديمـا عســيري🇸🇦⚔️ (@ksa__2030mbs) August 13, 2020

ونشر مغردون في "تويتر"، المقطع الأصلي للأهزوجة التي رددها الرجال في الفيديو، وتدور كلماتها حول المفاخرة بالبلاد وقادتها. فيما قال بعضهم إنها عرضة (أهزوجة) الحرب عند إحدى قبائل المملكة.

لحظة اعتراض الصاروخين الباليستيين فوق

سماء #خميس_مشيط بالاضافة الى تدميـر

طائرة مفخخه للحوثي من قبل الدفاع الجوي



هذا المقطـع يظهر فيه شجاعة الشعـب

السعودي العظيم اثناء اعتراض الصاروخ

الحوثي المتهالك وثقته بالله ثم بالدفاع

الجوي السعودي لله دره من شعب 🇸🇦 pic.twitter.com/3wChTkZdeX — SulaimanAldoosari (@SAUDI_POWER0) August 13, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي