 
مباشر

بالأهازيج.. سعوديون يستقبلون صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون

أخبار العالم العربي

بالأهازيج.. سعوديون يستقبلون صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون
Twiter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oj4y

استقبل سعوديون يقطنون في خميس مشيط بمنطقة عسير، صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون من اليمن مساء الخميس، بالأهازيج والأغاني الوطنية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مواطنين سعوديين يرددون أهازيج تراثية قديمة، بينما يقوم أحدهم بتصوير ما يجري أثناء سقوط الصاروخين على المنطقة.

وبينما ترتفع أصوات الأهازيج في الفيديو، ينطلق صاروخ من الأرض نحو السماء، قبل أن يدوي صوت انفجار، فيما يبدو أنه لحظة اعتراض أحد الصاروخين الحوثيين من قبل قوات الدفاع الجوي السعودية التي أحبطت الهجوم برمته.

واعتبر الإعلامي والباحث السعودي المختص بالشأن العسكري، سليمان الدوسري، في تعليق على الفيديو: أن "هذا المقطع يظهر شجاعة الشعـب السعودي أثناء اعتراض الصاروخ الحوثي المتهالك وثقته بالله ثم بالدفاع الجوي السعودي لله دره من شعب".

وتم تداول هذا الفيديو كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وحاز على تعليقات عبر فيها الناشطون عن إعجابهم  بتعامل الرجال في الفيديو مع الحدث، وعدم إظهارهم أي خوف أو قلق من الموقف.

ونشر مغردون في "تويتر"، المقطع الأصلي للأهزوجة التي رددها الرجال في الفيديو، وتدور كلماتها حول المفاخرة بالبلاد وقادتها. فيما قال بعضهم إنها عرضة (أهزوجة) الحرب عند إحدى قبائل المملكة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا