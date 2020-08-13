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"العمال الكردستاني" يكشف هوية قيادي قتل بقصف تركي شمالي العراق

أخبار العالم العربي

Reuters
عناصر حزب العمال الكردستاني - أرشيف
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كشفت قوات الدفاع الشعبي (الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني) اليوم الخميس هوية قيادي قتل في 11 من الشهر الحالي، بقصف تركي شمالي العراق.

وقالت في بيان صحفي، إن "الطائرات الحربية التركية استهدفت اجتماعا للقوات العراقية في المنطقة، ما أسفر عن مقتل القيادي مراد كالكو، المعروف بعكيد كارزان، والذي كان مسؤولا عن منطقة خواكورك خلال اجتماعه مع مسؤولين عراقيين".

وأسفر الهجوم التركي بطائرة مسيرة عن مقتل ضابطين عراقيين، وهما آمر لواء وآمر فوج في حرس الحدود مع سائقهما، فيما كانا يستقلان سيارة عسكرية.

وولد مراد كالكو في قارس بكردستان تركيا عام 1975، وانضم إلى صفوف "العمال الكردستاني" في إقليم خرزان عام 1993.

المصدر: RT

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