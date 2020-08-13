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طهران: نهج الإمارات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل مصطنع ومجرم ويخدم مواصلة الجرائم الصهيونية

محمد بن راشد مشيدا باتفاق التطبيع مع إسرائيل: التاريخ يكتبه الرجال والسلام يصنعه الشجعان

أخبار العالم العربي

محمد بن راشد مشيدا باتفاق التطبيع مع إسرائيل: التاريخ يكتبه الرجال والسلام يصنعه الشجعان
محمد بن راشد آل مكتوم ومحمد بن زايد آل نهيان
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رحب حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الخميس، باتفاق التطبيع بين بلاده وإسرائيل، مشيدا بشجاعة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان الذي وقع هذا الاتفاق عن الجانب الإماراتي.

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وكان ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد أعلن اليوم الخميس، عن التوصل لاتفاق مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل مقابل وقف خطة تل آبيب لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال ولي عهد أبو ظبي في تغريدة عبر "تويتر": "في اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، التوصل لاتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع علنا العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

وأعلن ترامب تفاصيل الاتفاق في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، قبل أن يخرج بمؤتمر صحفي، قال فيه: "قبل بضع لحظات تحدثت مع رئيس ورزاء إسرائيل بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وتوصلنا إلى اتفاق سلام تاريخي، اعتقد الكثيرون أنه مستحيل".

وتابع: "بموجب الاتفاق ستكون العلاقات طبيعية بين البلدين وستتبادلان السفارات والسفراء... هذه لحظة تاريخية تدعم اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل ويجمع شريكان قادران على إحداث الفارق".

كما أشار ترامب إلى أنه بموجب الاتفاق:"سيسمح للمسلمين بالوصول وزيارة المعالم التاريخية في إسرائيل والصلاة في المسجد الأقصى".

المصدر: تويتر

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