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مواطنة يمنية تتهم السلطات القطرية بترحيلها قسرا إلى دولة ثالثة

أخبار العالم العربي

مواطنة يمنية تتهم السلطات القطرية بترحيلها قسرا إلى دولة ثالثة
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اتهمت مواطنة يمنية تدعى حياة السلطات القطرية بتترحيلها قسرا إلى دولة ثالثة، وناشدت السلطات الكندية والمنظمات الحقوقية الدولية بمساعدتها.

ونشر الناشط اليمني علي البخيتي سلسلة تغريدات مرفقة بفيديو للمواطنة حياة تتهم فيها سلطات قطر بترحيلها قسرا إلى جيبوتي مع زوجها الذي بينها وبينه خلافات.

ودعا البخيتي السلطات الجيبوتية إلى حماية حياة وطفلها، كما حمل عبر تغريداته المسؤولية للسفير اليمني بجيبوتي مسؤولية أي "تواطئ" ضدها.

وأضاف البخيتي أن بيانات سفرها أظهرت وكأنها مغادرة طوعا مع أنه ترحيل قسري بعد أن سحبوا هاتفها وهددوها، داعيا منظمات حقوق الإنسان والمرأة لإدانة "تصرف حكومة قطر" المخالف لكل المواثيق الدولية.

ولم يصدر عن السلطات القطرية إلى الآن أي تعليق على القضية.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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