اليمن يعلن ارتفاع حصيلة عدد الوفيات والإصابات بـ"كوفيد-19"

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات والإصابات بـ"كوفيد-19".

وقالت السلطات الصحية في اليمن، إن عدد المصابين بلغ 1841، بعد رصد 10 حالات جديدة.

وأضافت اللجنة أنها سجلت 5 حالات وفاة، 4 منها في حضرموت، والخامسة في المهرة.

وأشارت إلى أن عدد الوفيات بلغ 528 حالة، منذ الإعلان عن تفشي الوباء في البلاد.

كما سجلت 18 حالة شفاء 16 حالة في تعز وحالتان في المهرة.

مستجدات #كورونا خلال الساعات الأخيرة:

تسجيل (10) حالات إصابة جديدة

(4) #المهرة

(3) #مأرب

(3) #حضرموت

وتم تسجيل (5) حالات وفاة:

(4) #حضرموت

(1) #المهرة

كما تم تسجيل (18) حالات شفاء:

(16) #تعز

(2) #المهرة

بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1841) منها (528) وفاة و(937) تعافي. — اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (@YSNECCOVID19) August 12, 2020

المصدر: RT