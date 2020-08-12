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اليمن يعلن ارتفاع حصيلة عدد الوفيات والإصابات بـ"كوفيد-19"

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اليمن يعلن ارتفاع حصيلة عدد الوفيات والإصابات بـ
Reuters
اليمن يعلن ارتفاع حصيلة عدد الوفيات والإصابات بـ"كوفيد-19"
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أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات والإصابات بـ"كوفيد-19".

وقالت السلطات الصحية في اليمن، إن عدد المصابين بلغ 1841، بعد رصد 10 حالات جديدة.

وأضافت اللجنة أنها سجلت 5 حالات وفاة، 4 منها في حضرموت، والخامسة في المهرة.

وأشارت إلى أن عدد الوفيات بلغ 528 حالة، منذ الإعلان عن تفشي الوباء في البلاد.

كما سجلت 18 حالة شفاء 16 حالة في تعز وحالتان في المهرة.

المصدر: RT

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