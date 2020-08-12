مصر.. شجار بالأسلحة النارية بين أقارب يخلف 6 قتلى و 35 جريحا

أسفر شجار حاد بين أولاد عموم في محافظة الفيوم المصرية عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 35 آخرين خلال اشتباك استخدمت فيه الأسلحة النارية.

وشهدت قرية العجميين بمركز أبشواي في الفيوم، مشاجرة كبرى بين أبناء عموم من عائلة نبوي، بسبب خلاف على حد فاصل للأراضي الزراعية، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص.

كما أصيب نحو أكثر من 35 شخصا آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج.

وتلقى مدير الأمن اللواء رمزي المزين، إخطارا من مأمور مركز أبشواي بالمشاجرة، انتقلت على إثره أجهزة الأمن إلى القرية، وتمت السيطرة على المشاجرة، وفرض طوق أمني حول القرية.

المصدر: صدى البلد