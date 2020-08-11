وفاة الفنانة والمذيعة المصرية بيلا كشك

غيب الموت، يوم الثلاثاء، المذيعة المصرية والفنانة الشابة بيلا كشك، بعد صراع مع مرض السرطان لمدة عامين.

وأعلن نبأ الوفاة أحد القائمين على صفحة بيلا على موقع "فيسوك".

كما نشر مدونون ومغردون تدوينات ترحموا من خلالها على روح الفقيدة.

وكان للراحلة مشاركة تمثيلية واحدة، عندما جسدت دور مدرسة لغة فرنسية في الفيلم الكوميدي "ويزو سكول"، بطولة الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، والفنانين سامي مغاوري، وعلا رامي، ورضا حامد، وإسراء عبد الفتاح، وعمر خورشيد، وتأليف مصطفي السبكي، وإخراج على رجب.

المصدر: RT + "فيسبوك"