إحباط عملية تهريب مخدرات ضخمة إلى السعودية

صرح حرس الحدود السعودي، بأنه في إطار المتابعة الأمنية للنشاطات الإجرامية فقد أسفرت تحريات رجال حرس الحدود عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر إلى المملكة.

وأوضح حرس الحدود أنه تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق خطة أمنية مشتركة مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وإحباط هذا المخطط الإجرامي وضبط المواد المخدرة التي بلغت (948) كيلو غراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على مواطن من أرباب السوابق في منطقة الرياض.



وأكد حرس الحدود أن "رجال الأمن مستمرون في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، وضبط كل من تسول له نفسه مخالفة أنظمة وتعليمات البلاد التي تجرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها، مشددا على أنهم سيقفون سداً منيعاً في وجه كل من يحاول الإخلال بأمن الوطن".

واس

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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