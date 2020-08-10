 
مباشر
عاجل
السعودية.. "أرامكو" ترفع أسعار البنزين المحلية لشهر أغسطس

محكمة بواشنطن تستدعي محمد بن سلمان في قضية الجبري

أخبار العالم العربي

محكمة بواشنطن تستدعي محمد بن سلمان في قضية الجبري
Reuters SAUDI ROYAL COURT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oi0m

وجهت محكمة أمريكية إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مذكرة استدعاء، تطالبه بالرد على الادعاءات ضده في قضية رفعها المسؤول الأمني السابق سعد الجبري.

وجاء في المذكرة أن على محمد بن سلمان أن يرد على مقدم الدعوى أو محاميه في غضون 21 يوما، وإلا فإن المحكمة ستصدر حكما ضد المدعى عليه.

محكمة بواشنطن تستدعي محمد بن سلمان في قضية الجبري
إقرأ المزيد
محمد بن سلمان يواجه
محمد بن سلمان يواجه "قضية خاشقجي" ثانية

وكان المسؤول الأمني السعودي السابق، سعد الجبري، القريب من الأمير محمد بن نايف، قد رفع دعوى ضد محمد بن سلمان في الولايات المتحدة.

واتهم الجبري رجال أمن محمد بن سلمان بمحاولة اغتياله في بلد إقامته في كندا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا