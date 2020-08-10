الجيش المصري يستعد للانتشار في كافة ربوع مصر وقوات الصاعقة تتأهب

أعلنت القوات المسلحة المصرية استعدادها لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020، واتخذت كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأوضحت القوات المصرية أنها اتخذت كافة الترتيبات مع الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة في تنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم انطلاقا من مسؤولة القوات المسلحة تجاه الشعب المصري.

وتشترك القوات المسلحة المصرية في تأمين الانتخابات بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، وحرصت على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدي لكافة التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن في محيط اللجان .

كما اتخذت عناصر الدعم من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات أوضاعها للعمل كاحتياطيات لدعم عناصر التأمين ومنع أي محاولة من شأنها التأثير على عملية الاقتراع .

المصدر: RT