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وزارة الصحة بصنعاء تعلن عن عدد الضحايا والمصابين جراء الأمطار الغزيرة والسيول

أخبار العالم العربي

وزارة الصحة بصنعاء تعلن عن عدد الضحايا والمصابين جراء الأمطار الغزيرة والسيول
Reuters
وزارة الصحة بصنعاء تعلن عن عدد الوفيات جراء الأمطار الغزيرة والسيول
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أعلنت وزارة الصحة بصنعاء اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الأمطار الغزيرة والسيول خلال الأيام القليلة الماضية ارتفع إلى 131 شخصا، وعدد الإصابات بلغ 124.

وأفادت الوزارة بأن 106 بيتا ومنشئات خاصة وعامة تضررت كليا، و156 جزئيا وذلك حتى تاريخ 7 أغسطس 2020، مشيرة إلى أنه من بينها ما جرف بالسيول ومنها ما تهدم نتيجة هطول الأمطار.

وأدت الأمطار إلى فيضان سد مأرب التاريخي، ما تسبب بتدفق السيول على مختلف المديريات المحاذية له.

وقال مسؤولون إن الآلاف نزحوا بعد أن دمرت السيول منازلهم.

المصدر: RT

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