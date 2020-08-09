وزارة الصحة بصنعاء تعلن عن عدد الضحايا والمصابين جراء الأمطار الغزيرة والسيول

أعلنت وزارة الصحة بصنعاء اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الأمطار الغزيرة والسيول خلال الأيام القليلة الماضية ارتفع إلى 131 شخصا، وعدد الإصابات بلغ 124.

وأفادت الوزارة بأن 106 بيتا ومنشئات خاصة وعامة تضررت كليا، و156 جزئيا وذلك حتى تاريخ 7 أغسطس 2020، مشيرة إلى أنه من بينها ما جرف بالسيول ومنها ما تهدم نتيجة هطول الأمطار.

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وزارة الصحة :-255 ضحية (وفيات وجرحى) من المدنيين جراء السيول والأمطار الاخيرة



أوضح عمليات وزارة الصحة أن عدد ضحايا الأمطار الأخيرة في المحافظات وما صاحبها من سيول والتي تم نقلهم الى المستشفيات بلغ 255 منهم 131 وفاة و124 مصاب ، — د. يوسف الحاضري - ناطق وزارة الصحة اليمنية (@MOH_Speaker_Y) August 9, 2020

وأدت الأمطار إلى فيضان سد مأرب التاريخي، ما تسبب بتدفق السيول على مختلف المديريات المحاذية له.

وقال مسؤولون إن الآلاف نزحوا بعد أن دمرت السيول منازلهم.

المصدر: RT