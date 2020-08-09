عون في مؤتمر دعم لبنان: كل من يثبت التحقيق تورطه بانفجار المرفأ سيحاسب وفق القوانين اللبنانية

قال الرئيس اللبناني ميشال عون خلال افتتاح مؤتمر الدعم للبنان الذي تنظمه فرنسا، إن كل من يثبت التحقيق تورطه بانفجار المرفأ سوف يحاسب وفق القوانين اللبنانية.

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وأضاف: "لقد التزمت أمام شعبي بتحقيق العدالة، اذ وحدها، العدالة، يمكن أن تقدّم بعض العزاء لأهل المفجوعين ولكل لبناني، والتزمت أيضاً بأن لا أحد فوق سقف القانون، وان كل من يثبت التحقيق تورطه سوف يحاسب وفق القوانين اللبنانية".

وقال عون للمؤتمرين "لن أطيل عليكم وأشرح ما سببته الكارثة في بيروت على جميع المستويات الإنسانية الاجتماعية الصحية التربوية والاقتصادية،وتركت جروحا في كل بيت، الزلزال ضربنا ونحن في خضم أزمات اقتصادية ومالية ونزوح بالإضافة الى انعكاسات الكورونا مما يجعل مجابهة تداعياته تتخطى قدرة هذا الوطن".

ولفتت مراسلتنا في فرنسا إلى أن قائمة الدول المشاركة في المؤتمر لم تحدد بعد.

وأكد ماكرون بدوره، خلال افتتاح المؤتمر الذي يعقد عبر الفيديو، إننا يجب أن نتحرك بسرعة وفعالية لأن مستقبل لبنان على المحك، مؤكدا أن بلاده تعمل ما في وسعها لتجنب الفوضى في لبنان لأنها لا تخدم الوضع.

وبعد كلمة الافتتاح التي ألقاها الرئيس الفرنسي في "مؤتمر الدعم الدولي لبيروت وللشعب اللبناني"، تحولت الجلسة الى جلسة مغلقة.

المصدر: RT