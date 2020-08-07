السلطات العراقية تكشف تفاصيل عن هوية سائق السيارة المفخخة في محافظة ذي قار

كشفت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الجمعة، بعض تفاصيل هوية سائق السيارة المفخخة التي ضبطت في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وذكرت الخلية، في بيان صحفي، أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت "قصصا متعددة بشأن موضوع العجلة التي ضبطت وألقي القبض على سائقها في ناحية البطحاء بمحافظة ذي قار".

وبينت خلية الإعلام الأمني، "من أجل إحاطة الرأي العام بالموقف الرسمي الدقيق"، أنه "في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من مساء يوم 6 أغسطس 2020 ضبطت مفارز من مديرية شؤون السيطرات الخارجية / مركز الشهيد نزار، على الطريق السريع الدولي قرب نزلة السيد عباس الكوردي عجلة نوع مارك صفراء اللون تحمل لوحة التسجيل ( 28215/ نجف أجرة) سائقها من مواليد 1973 يسكن محافظة ذي قار".

وتابعت أنه أثناء التفتيش الدقيق تم العثور في صندوق السيارة "على عبوتين محليتي الصنع ومواد متفجرة وأجهزة تفجير، وقد عملت مفارز مكافحة المتفجرات على تأمينها وقد جرى تسليم العجلة والسائق والمبرزات الجرمية إلى مركز شرطة الشهيد نزار لإكمال التحقيق، وحاليا المتهم الملقى القبض عليه على ذمة التحقيق".

يذكر أن معلومات تداولتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، كانت تتهم أحد سكان مدينة تكريت شمالي العراق بأنه سائق السيارة المفخخة.

المصدر: RT