اليمن.. مصرع 17 شخصا وفقدان 9 بسبب السيول في محافظة ريمة

قال مراسل RT في اليمن اليوم الجمعة، إن 17 شخصا لقوا مصرعهم، ويتم البحث عن 9 مفقودين بسبب السيول التي سببتها الأمطار الغزيرة في محافظة ريمة.

وأكد محافظ ريمة، فارس الحباري، أن الأمطار الغزيرة وتدفق السيول خلال اليومين الماضية تسببت في خسائر مادية وبشرية كبيرة وواسعة لم تشهدها المحافظة منذ إنشائها.

وأشار المحافظ إلى أن الطرق الأسفلتية انقطعت بمختلف مديريات المحافظة جراء تساقط الصخور الكبيرة التي أدت إلى تدمير الجدران الساندة وفي مقدمتها طريق الرباط _ مركز عاصمة المحافظة الجبين وطمر أجزاء واسعة وكبيرة من الأراضي والمدرجات الزراعية.

وأفادت السلطات المحلية بمحافظة ريمة بأن أمطارا غزيرة هطلت خلال الساعات الماضية على مدينة الجبين مركز المحافظة، ومديرية الجعفرية جنوبي ريمة، أدت إلى انهيار عدد من المنازل على رؤوس ساكنيها.

وأضافت أن سيول الأمطار الغزيرة جرفت مساحات زراعية واسعة وعزلت مناطق في محافظة ريمة جراء تضرر الطرق.



وقالت لجنة الطوارئ في محافظة مأرب خلال اجتماع برئاسة المحافظ سلطان العرادة، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن "سيول الأمطار وفيضان مياه سد مارب، أدت إلى تضرر 16885 أسرة في سبع مديريات هي (المدينة، صرواح، مدغل، رغوان، رحبة وحريب)، منها 3666 أسرة تضررت تضررا كليا وأصبحت في العراء، في حين تضررت 13.219 أسرة جزئيا".

وأضافت أن "الأضرار شملت تدمير المساكن والمباني، وتلف المواد الإيوائية وغير الغذائية، وتدمير مصادر المياه والخزانات والصرف الصحي، وتلف المواد الغذائية".

المصدر: RT + وسائل إعلام يمنية