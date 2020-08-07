في انتظار إعصار.. سلطنة عمان ترفع حظر التنقل بين المحافظات

قررت السلطات العمانية رفع الحظر عن التنقل بين محافظات السلطنة اعتبارا من اليوم الجمعة، قبل يوم من الموعد المحدد أصلا، وسط توقعات باجتياح إعصار استوائي للبلاد.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، برئاسة وزير الداخلية، حمود بن فيصل البوسعيدي، قررت تقديم موعد رفع الإغلاق التام بين المحافظات ليكون في الساعة الثانية من ظهر اليوم الجمعة.

ولفتت الوكالة إلى أن هذا القرار لا يشمل محافظة ظفار الجنوبية التي قررت اللجنة استمرار إغلاقها حتى إشعار آخر، مؤكدة أن القرار يأتي بعد اطلاع اللجنة على التقارير المتعلقة بالحالة الجوية في بحر العرب والتي من المتوقع أن تتأثر بها بعض محافظات السلطنة، وتسهيلا لحركة المواطنين والمقيمين.

وأكدت اللجنة على استمرار العمل بقرار منع الحركة الليلية في جميع محافظات السلطنة من الساعة السابعة من مساء اليوم وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد السبت، ومن التاسعة ليلا حتى الخامسة صباحا، اعتبارا من مساء يوم غد السبت وحتى صباح السبت القادم 15 أغسطس الجاري.

وحسب إحصاءات السلطات الصحية المحلية، سجلت في سلطنة عمان منذ بداية الجائحة 81067 إصابة مؤكدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، منها 502 حالة وفاة، وتم رصد 354 إصابة و10 وفيات منها خلال آخر 24 ساعة.

وفرضت سلطات السلطنة الحظر على التنقل بين المحافظات اعتبارا من 25 يوليو الماضي، بهدف الحيلولة دون تفشي الوباء خلال الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

وتعد عُمان من بين الدول الأكثر تضررا بكورونا على مستوى العالم، من حيث عدد الإصابات بالنسبة لإجمالي عدد السكان.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية + وكالات