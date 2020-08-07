انفجار بيروت.. 300 ألف مشرد و8 آلاف شقة متضررة

نقل مراسلنا في لبنان عن الهيئة العليا للإغاثة تأكيدها الجمعة أن أكثر من 8000 وحدة سكنية تضررت جراء الانفجار الذي هز مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي وأدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

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وبينما تتواصل أعمال البحث عن الأشلاء ورفع الأنقاض، مع فقدان الأمل بالعثور على ناجين، أعلن محافظ مدينة بيروت، مروان عبود، أن أكثر من 300 ألف شخص لبناني أصبحوا بلا مأوى في بيروت جراء الانفجار الذي وقع في المرفأ منذ يومين.

وتواصل فرق الدفاع المدني والأجهزة المعنية بالتنسيق مع الجيش اللبناني البحث عن مفقودين ونقل المصابين جراء الانفجار من المنازل المتضررة وتأمين وحدات الدم إلى المستشفيات لسد احتياجاتها.

وأفاد مراسلنا اليوم، بأنه تم العثور على ثلاث جثث ما يرفع عدد الضحايا إلى أكثر من 149 والجرحى إلى أكثر من 5 آلاف.

من جهة أخرى أكد رئيس بلدية بيروت، جمال عيتاني، أن "نقابة المهندسين ستقوم بكشف على كل الأبنية المتضررة بالتعاون مع هيئة الإغاثة"، مشيرا إلى أنه "سيتم الكشف على الأبنية الأثرية كي لا تسقط، لأنها غالية علينا".

ولفت عيتاني في حديث لـ "LBCI" إلى أنه "تواصل مع 5 شركات لإزالة الركام"، موضحا أنه "تم استدعاء 400 عنصر من الحرس البلدي في المدينة لنشرهم في المناطق على مدار 24 ساعة". وكشف عيتاني أنه لا "أثر لعناصر فوج إطفاء بيروت حتى الساعة باستثناء المتطوعة سحر فارس، التي تم تشييعها أمس".

من جهة أخرى، نقلت مراسلتنا عن المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، قوله إنه يجب الاستماع إلى دعوات أهل الضحايا للمساءلة، بما في ذلك إجراء تحقيق محايد ومستقل وشامل وشفاف حول انفجار مرفأ بيروت.

المصدر: RT+LBCI