بيان من المؤسسة الوطنية للنفط حول العقوبات الأمريكية الجديدة بشأن ليبيا

رحبت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بالعقوبات المالية التي فرضتها الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، على ما وصفتها "شبكة مهربين أسهمت في زعزعة استقرار ليبيا".

وأعربت المؤسسة الوطنية في بيان منشور على صفحتها في "فيسبوك" عن ترحيبها بالعقوبات الأمريكية الجديدة التي تطال ثلاثة مواطنين ليبيين وشركة تتخذ من مالطا مقرا لها واسمها "الوفاق" والسفينة "مرايا" التي تبحر تحت علم ساموا.

وتابع البيان: "تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط على أنها ستستمر في مراقبة كل عمليات التهريب بجميع أنواعه وفي مختلف مناطق ليبيا ، وستستمر في تقديم بلاغاتها وتقاريرها الى مكتب النائب العام ولجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، وبمتابعة الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في هذه الأعمال غير المشروعة".

وأعلنت الخزانة الأمريكية أن هذه الشبكة الإجرامية المزعومة "تهدد استقرار وأمن ليبيا" من خلال تهريب الوقود من هذه البلاد واستخدامها كمنطقة عبور في تهريب المخدرات إلى مالطا عبر ميناء زوارة.

المصدر: RT