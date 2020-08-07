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عون: سبب انفجار بيروت لا يزال مجهولا وهناك احتمال لتدخل خارجي من خلال صاروخ أو قنبلة أو أي شيء آخر

مواصلة عمليات رفع الأنقاض بمرفأ بيروت وعدد الضحايا يصل إلى 154 قتيلا

أخبار العالم العربي

مواصلة عمليات رفع الأنقاض بمرفأ بيروت وعدد الضحايا يصل إلى 154 قتيلا
Reuters
أضرار الانفجار في مرفأ بيروت
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تواصل فرق الدفاع المدني والقوى الأمنية عمليات البحث ورفع الأنقاض في مرفأ بيروت، الذي هزه انفجار يوم الثلاثاء الماضي، أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

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وأفاد مرسلنا في بيروت، صباح اليوم الجمعة، بأن فرق البحث عثرت على 3 جثث خلال أعمال رفع الأنقاض من مرفأ بيروت.

مواصلة عمليات رفع الأنقاض بمرفأ بيروت وعدد الضحايا يصل إلى 154 قتيلا
RT

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن إحدى هذه الجثث تعود للشاب جو عقيقي الذي كان مفقودا عقب الانفجار.

وأعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن ارتفاع عدد الضحايا، إلى 154.

وأعلنت الهيئة العليا للإغاثة في لبنان أن أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت.

من جهة أخرى، أكد رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني أنه لا أثر لعناصر فوج إطفاء بيروت الذين كانوا أول الواصلين إلى موقع الانفجار حتى الساعة، باستثناء المتطوعة سحر فارس، التي تم تشييع جثمانها أمس.

مواصلة عمليات رفع الأنقاض بمرفأ بيروت وعدد الضحايا يصل إلى 154 قتيلا
RT
مواصلة عمليات رفع الأنقاض بمرفأ بيروت وعدد الضحايا يصل إلى 154 قتيلا
RT

ولفت عيتاني في حديث تلفزيوني إلى أن بلدية بيروت تواصلت مع 5 شركات لإزالة الركام، مشيرا إلى أنه تم استدعاء كل عناصر حرس بيروت وقد تم نشرهم في المناطق على مدار 24 ساعة.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية 

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