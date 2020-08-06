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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على "شبكة تهدد استقرار ليبيا"

أخبار العالم العربي

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على
Reuters Brian Snyder
مقر وزارة الخزانة الأمريكية
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أعلنت الخزانة الأمريكية اليوم الخميس عن إدراج ثلاثة مواطنين ليبيين وشركة مقرها في مالطا وسفينة شحن تبحر تحت علم ساموا على قائمة عقوباتها الخاصة بالملف الليبي.

وأكد مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة في بيان له أن العقوبات الجديدة تطال المواطنين الليبيين فيصل الوادي، ومصبح محمد إم. وادي، ونور الدين ميلود إم. مصبح، وكذلك شركة "الوفاق" التي تتخذ من مالطا مقرا لها، علاوة على إدراج سفينة "مرايا" على قائمة الممتكات المجمدة.

وذكرت الوزارة أن العقوبات تطال "شبكة إجرامية تهدد استقرار وأمن ليبيا".

واتهم نائب وزير الخزانة الأمريكي جاستين جي. موزينيتش، هؤلاء الأشخاص بتهريب الوقود من ليبيا واستخدام هذه البلاد كمنطقة عبور في تهريب المخدرات إلى مالطا عبر ميناء زوارة.

المصدر: RT

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