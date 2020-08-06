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مصر تسخر كل إمكانياتها لمساعدة لبنان

أخبار العالم العربي

مصر تسخر كل إمكانياتها لمساعدة لبنان
Reuters
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسخير كافة الإمكانيات لمساندة لبنان، عقب انفجار ضخم وقع في مرفأ بيروت وأسفر عن مقتل 137 شخصا وإصابة حوالي 5 آلاف.

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وأجرت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، اتصالا هاتفيا بنظيرها اللبناني حمد حسن.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد، اليوم الخميس، أن الوزيرة أعربت عن كامل المواساة للشعب اللبناني بعد وقوع حادث انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة المصرية أكدت لنظيرها اللبناني حرص مصر على توفير كافة سبل الدعم والاحتياجات الطبية للدولة الشقيقة، وفقا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتم تجهيز طائرتين بالمساعدات الطبية من أدوية بجميع أنواعها ومحاليل ومستلزمات طبية وجراحية وآلات عمليات، ويجري إرسالها إلى بيروت بشكل عاجل.

وأشار مجاهد إلى أنه خلال الاتصال أكدت الوزيرة المصرية التواصل المستمر مع نظيرها اللبناني وتسخير كافة الإمكانيات لمساندة الشعب اللبناني ودعمه في تخطي تلك الأزمة.

المصدر: وزارة الصحة المصرية

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