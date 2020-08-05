سفير سوريا لدى لبنان: تكامل بلدينا تفرضه مصلحتهما العامة

أكد السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم اليوم الأربعاء، أن التكامل بين دمشق وبيروت تفرضه المصلحة العامة، وأن البلدين بحاجة لبعضهما.

وقال عبد الكريم في تصريحات خاصة لقناة "الميادين" اللبنانية، إن "استقرار لبنان ينعكس على سوريا، وحتى الخسائر التي تصيب لبنان تطال سوريا".

وأضاف: "إذا بادرت أي جهة مسؤولة في لبنان إلى التواصل مع سوريا، فإن الضغط الأمريكي سيتراجع ولن يزداد، والتكامل بين لبنان سوريا يلجم الضغوط الأمريكية والإسرائيلية وغيرها".

وتابع: "الكارثة التي حلت بلبنان ستدفع الكثير من المسؤولين اللبنانيين إلى اتخاذ خطوات نحو سوريا والتوجه شرقا".

وشدد السفير السوري لدى بيروت، على أن "سوريا بحاجة إلى لبنان ولبنان بحاجة إلى سوريا والحصار الأمريكي ليس قدرا".

المصدر: "الميادين"