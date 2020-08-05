بلدية تل أبيب تضيء بعلم لبنان (صورة)

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الأربعاء، عن إجراء جديد تضامنا مع الشعب اللبناني بعد الانفجار الذي خلف أكثر من 100 قتيل وآلاف الجرحى والمشردين.

وأضاءت بلدية تل أبيب مقرها بألوان العلم اللبناني تضامنا مع بيروت.

وقالت صيفحة "إسرائيل بالعربية" في تغريدة على "تويتر": "لأول مرة في تاريخ دولة إسرائيل تم إضاءة مبنى بلدية تل أبيب بألوان العلم اللبناني وهذا تضامنا مع الشعب اللبناني عامة وسكان بيروت خاصة في أعقاب مأساة انفجار المرفأ. الإنسانية أولا. من قلب تل أبيب سلام لبيروت".

لأول مرة في تاريخ دولة إسرائيل تم اضاءة مبنى بلدية تل أبيب بألوان العلم اللبناني وهذا تضامنا مع الشعب اللبناني عامة وسكان بيروت خاصة في أعقاب مأساة انفجار المرفأ. الإنسانية أولا. من قلب تل أبيب سلام لبيروت. 🇮🇱🇱🇧 pic.twitter.com/x8uvA81ZkF — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 5, 2020

وقالت في وقت سابق: "على خلفية الانفجار العنيف الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت وبعد الأهرامات في مصر وبرج خليفة في دبي، سيتم الليلة إضاءة مبنى بلدية تل أبيب بألوان العلم اللبناني تضامنا مع الشعب اللبناني".

وأنارت مصر والإمارات الأهرامات وبرج خليفة، يوم الثلاثاء، بألوان علم لبنان تضامنا معه.

على خلفية الانفجار العنيف الذي هزّ العاصمة اللبنانية بيروت وبعد الاهرامات في مصر وبرج خليفة في دبي سيتم الليلة اضاءة مبنى بلدية تل أبيب بألوان العلم اللبناني تضامنا مع الشعب اللبناني. pic.twitter.com/VA5wBfHwie — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 5, 2020

المصدر: RT + وكالات