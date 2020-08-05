 
مباشر

بلدية تل أبيب تضيء بعلم لبنان (صورة)

أخبار العالم العربي

بلدية تل أبيب تضيء بعلم لبنان (صورة)
Reuters
بيروت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ogu3

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الأربعاء، عن إجراء جديد تضامنا مع الشعب اللبناني بعد الانفجار الذي خلف أكثر من 100 قتيل وآلاف الجرحى والمشردين.

وأضاءت بلدية تل أبيب مقرها بألوان العلم اللبناني تضامنا مع بيروت.

وقالت صيفحة "إسرائيل بالعربية" في تغريدة على "تويتر": "لأول مرة في تاريخ دولة إسرائيل تم إضاءة مبنى بلدية تل أبيب بألوان العلم اللبناني وهذا تضامنا مع الشعب اللبناني عامة وسكان بيروت خاصة في أعقاب مأساة انفجار المرفأ. الإنسانية أولا. من قلب تل أبيب سلام لبيروت".

وقالت في وقت سابق: "على خلفية الانفجار العنيف الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت وبعد الأهرامات في مصر وبرج خليفة في دبي، سيتم الليلة إضاءة مبنى بلدية تل أبيب بألوان العلم اللبناني تضامنا مع الشعب اللبناني".

وأنارت مصر والإمارات الأهرامات وبرج خليفة، يوم الثلاثاء، بألوان علم لبنان تضامنا معه.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا