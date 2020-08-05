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وزارة الطوارئ الروسية ترسل خمس طائرات إلى بيروت للمساعدة في إزالة آثار انفجار المرفأ

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وزارة الطوارئ الروسية ترسل خمس طائرات إلى بيروت للمساعدة في إزالة آثار انفجار المرفأ
Sputnik
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قالت وزارة الطوارئ الروسية اليوم إنها سترسل 5 طائرات إلى بيروت للمساعدة في إزالة آثار انفجار المرفأ، كما سترسل هيئة حماية المستهلك متخصصين ومختبرات للكشف عن كورونا ووسائل للوقاية.

وأضافت الوزارة أن، "خمس طائرات تابعة للوزارة ستتوجه في إطار عملية إنسانية إلى بيروت، لتقديم المساعدة في إزالة عواقب الكارثة التي وقعت أمس. وستحمل الطائرات مستشفى متنقلا وأطباء، وعناصر فرق إنقاذ وكذلك عناصر طبية مع مختبر للكشف عن إصابات كورونا المستجد.

وشددت الوزارة، على أنه سيتم تزويد كل عناصر الفريق الروسي، المتوجه إلى لبنان، ببدلات خاصة ووسائل الوقاية الشخصية والمعدات الواقية من الوضع الوبائي المتعلق بكوفيد-19.

المصدر: إنترفاكس

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