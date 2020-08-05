المغرب يفرض قيودا جديدة في مدينتين إثر ارتفاع كبير في إصابات كورونا

قررت الحكومة المغربية الثلاثاء، فرض تدابير وإجراءات احترازية على مستوى مدينتي طنجة أصيلة وفاس ابتداء من الأربعاء 5 أغسطس من الساعة 8 مساء.

وذكر بيان للحكومة، أنه "تقرر فرض التدابير الاحترازية بالنظر إلى الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس "كوفيد 19"، وأعداد الوفيات المسجلة في الآونة الأخيرة، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين".

واضاف البيان، أنه "سيتم فرض هذه الإجراءات وفق البنود التالية:

1- التدابير المقررة على مستوى مدينتي طنجة وفاس:

- إلزامية الحصول على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى مدينتي طنجة وفاس.

- منع جميع أشكال التجمعات. - إغلاق محلات تجارة القرب والواجهات التجارية الكبرى والمقاهي بعد الساعة العاشرة مساء. - إغلاق المطاعم بعد الساعة 11 مساء. - إغلاق الفضاءات الشاطئية والحدائق العمومية. - إغلاق قاعات الألعاب والقاعات الرياضية، فضلا عن ملاعب القرب. - تقليص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى 50%.

2- التدابير المقررة على مستوى الأحياء السكنية التي تشهد تفشيا عاليا للوباء في كلتا المدينتين:

- إغلاق المنافذ المؤدية لهذه الأحياء عبر الأحزمة الأمنية. - إخضاع التنقل من وإلى الأحياء المعنية بالإغلاق لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية. - إغلاق محلات تجارة القرب والواجهات التجارية الكبرى، والمقاهي والمطاعم من الساعة 8 مساء. - إغلاق أسواق القرب من الساعة الرابعة مساء. - إغلاق الحمامات ومحلات التجميل.

ودعت الحكومة المواطنين إلى التقيد الصارم بمختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها والانخرا بكل التزام ومسؤولية، في الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: "هسبريس"